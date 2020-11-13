Киев огласил новый план действий по Донбассу

Украина разработала новые пункты плана действий по урегулированию ситуации в Донбассе, который был предложен Трехсторонней контактной группой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Так, обновленная версия плана предполагает «максимально подробно проработанную» процедуру передачи пограничного контроля, проведение которой предполагается до начала предвыборной кампании в органы местного самоуправления.

«Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля», — подчеркнул собеседник.

Кроме того, план предполагает полную декриминализацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в ходе которой будет идти вывод наемников, тяжелого вооружения, демобилизации комбатантов.

Источник также рассказал, что планируется внедрение модели переходного правосудия, которая предполагает «отмену ряда указов президента России», в том числе об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ОРДЛО.

Обновленный Киевом план предусматривает возврат имущества юридическим и физическим лицам после международного аудита активов.

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