При крушении вертолета в Египте погибли семь военных

При крушении вертолета на Южном Синае погибли семь военных из международного миротворческого контингента. Об этом сообщает Reuters.

Так, среди погибших числятся пять американских военных и по одному представителю армии Франции и Чехии.

По предварительным данным, причиной крушения стали технические неисправности. Другая информация не уточняется.

На месте работают спасательные службы.

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