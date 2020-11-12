При крушении вертолета в Египте погибли семь военных
Ника Пикекатлет
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При крушении вертолета на Южном Синае погибли семь военных из международного миротворческого контингента. Об этом сообщает Reuters.
Так, среди погибших числятся пять американских военных и по одному представителю армии Франции и Чехии.
По предварительным данным, причиной крушения стали технические неисправности. Другая информация не уточняется.
На месте работают спасательные службы.
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