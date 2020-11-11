Путин сообщил о создании нового состава системы управления ядерными силами

Президент России Владимир Путин заявил о расширении возможностей систем управления стратегическими вооружениями, передает РИА «Новости».

На завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами, рассказал глава государства.

Он отметил, что на сегодняшний день ведется большая работа по поддержанию элементов управления ядерными силами на самом высоком уровне. В частности, расширены аналитические и оперативные возможности пунктов управления, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки.

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