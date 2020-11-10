Путин: аналоги российского оружия еще долго не появятся за рубежом
Аналоги некоторых видов российского оружия еще долгое время не появятся в зарубежных странах, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством российского Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Текст вступительного слова президента опубликован на сайте Кремля.
По словам главы государства, некоторые виды российского оружия «на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги».
Кроме того, Путин отметил, что «впервые в истории» Россия выступает не в роли «догоняющего» государства, а предлагает образцы, которые «еще долго не будут иметь аналогов».
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