Путин: аналоги российского оружия еще долго не появятся за рубежом

Аналоги некоторых видов российского оружия еще долгое время не появятся в зарубежных странах, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством российского Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Текст вступительного слова президента опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, некоторые виды российского оружия «на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги».

Кроме того, Путин отметил, что «впервые в истории» Россия выступает не в роли «догоняющего» государства, а предлагает образцы, которые «еще долго не будут иметь аналогов».

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