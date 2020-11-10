«Ростех» построил первый самолет МС-21 с российскими двигателями

«Ростех» построил первый опытный самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, сообщается на сайте госкорпорации.

Там отмечается, что 6 ноября воздушное судно перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода. Предстоят испытания самолета.

Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что всего несколько стран в мире способны создавать авиационную технику такого уровня.

«Предстоящие испытания МС-21 с отечественными двигателями – это знаковое событие для отрасли, наглядное подтверждение того, что у отечественного гражданского авиастроения есть будущее», — сказал Сердюков.

Ранее стало известно, что иностранные поставщики перестали поставлять комплектующие для МС-21.

Президент России Владимир Путин назвал хамством действия зарубежных партнеров и объяснил их недобросовестной конкуренцией.

Глава государства все же выразил уверенность, что российские производители самостоятельно закончат работу над самолетом.

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