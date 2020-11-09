Армения сообщила об ударах кассетными боеприпасами по Степанакерту
Азербайджан нанес удары кассетными боеприпасами по Степанакерту, столице непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом в Facebook сообщил информцентр при правительстве Армении.
«После полуночи противник выпустил несколько кассетных ракет дальнего действия в направлении Степанакерта, повредил гражданские объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что никто не пострадал. В других поселениях ночь прошла спокойно.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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