Армения сообщила об ударах кассетными боеприпасами по Степанакерту

Азербайджан нанес удары кассетными боеприпасами по Степанакерту, столице непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом в Facebook сообщил информцентр при правительстве Армении.

«После полуночи противник выпустил несколько кассетных ракет дальнего действия в направлении Степанакерта, повредил гражданские объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что никто не пострадал. В других поселениях ночь прошла спокойно.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Азербайджан рассказал о больших потерях ВС Армении в Карабахе

— Пашинян ожидает от Байдена помощи в урегулировании конфликта в Карабахе

— В Баку сообщили об отступлении армянской армии с части позиций в Карабахе