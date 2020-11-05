Лавров и Маас обсудили конфликты в Карабахе и Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совместно с немецким коллегой Хайко Маасом провел телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с продолжающимися боевыми действиями в непризнанном Нагорном Карабахе.

Стороны выразили приверженность позиции о необходимости скорейшего выполнения участниками конфликта достигнутых 10 октября 2020 года договоренностей главами МИД Армении и Азербайджана на встрече в Москве.

Кроме того, министры провели обсуждение положения по урегулированию ситуации в Донбассе. Маас и Лавров обсудили ход переговоров участников Контактной группы и членов нормандского формата. Указана важность контактов Луганска, Донецка и Киева как сторон конфликта и Франции, России, Германии и ОБСЕ как посредников в его разрешении.

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