Axios: американский генерал опроверг вмешательство военных в выборы в США

Американские военные не будут вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в закрытой беседе с высокопоставленными генералами и ведущими телеканалов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Милли заверил, что военные не будут играть никакой роли в мирной передаче власти.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Демократическую партию страны представляет бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступает действующий глава государства Дональд Трамп.

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