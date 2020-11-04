Axios: американский генерал опроверг вмешательство военных в выборы в США
Полина Рутковская
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Американские военные не будут вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в закрытой беседе с высокопоставленными генералами и ведущими телеканалов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, Милли заверил, что военные не будут играть никакой роли в мирной передаче власти.
Выборы президента США проходят 3 ноября. Демократическую партию страны представляет бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступает действующий глава государства Дональд Трамп.
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