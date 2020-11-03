Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолет поднялся в воздух с аэродрома КАЗ имени Горбунова. Его пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца.

Полет проходил на высоте 6 тыс. метров и длился 2 часа 20 минут.

По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без нареканий.

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