Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Самолет поднялся в воздух с аэродрома КАЗ имени Горбунова. Его пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца.
Полет проходил на высоте 6 тыс. метров и длился 2 часа 20 минут.
По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без нареканий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Начало серии: Минобороны получит первый Су-57 в декабре
— Истребители РФ вылетали на перехват бомбардировщиков США над Беринговым морем
— Российский Су-27 вылетел на перехват двух истребителей ВВС Франции