Армения обвинила Азербайджан в обстреле села в Сюникской области

Минобороны Армении заявило, что село Давид-Бек в Сюникской области подверглось обстрелу со стороны армии Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Армении.

Представитель ведомства Арцрун Ованнисян отметил, что участок возле города Капан был подвергнут артиллерийскому обстрелу.

Он также добавил, что на данный момент не располагает информацией о пострадавших и погибших.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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