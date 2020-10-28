Россия призвала страны НАТО рассмотреть предложение Путина о взаимных проверках

Россия призывает страны НАТО изучить заявление президента РФ Владимира Путина о предложении о взаимных проверках объектов, которые вызывают озабоченность сторон. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Готовы разъяснять наши предложения. По-прежнему открыты к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон», — говорится в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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