США могут разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России

При необходимости США разместят в Европе гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и малой дальности, чтобы сдерживать Россию, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет ... Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — сказал О`Брайен.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зависит от США: Путин обозначил условия моратория по РСМД

— «Бездумные сигналы»: МИД ответил на заявления Европы об РСМД

— Берлин ответил на предложение России по мораторию на РСМД в Европе