Армения заявила об особой роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что у России есть особая роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы подчеркиваем особую роль Российской Федерации, как имеющего исключительные интересы и рычаги влияния в данном вопросе государства, заинтересованного в мире и стабильности на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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