Российский Су-27 вылетел на перехват двух истребителей ВВС Франции
Ника Пикекатлет
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Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват двух французских истребителей над Черным морем. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Национальном центре управления обороной России отметили, что иностранные воздушные судна были идентифицированы как истребители-бомбардировщики Mirage 2000.
Для недопущения нарушения госграницы России Су-27 сопроводил бомбардировщики, а после их разворота вернулся на аэродром базирования.
В центре подчеркнули, что все прошло в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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