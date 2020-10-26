Российский Су-27 вылетел на перехват двух истребителей ВВС Франции

Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват двух французских истребителей над Черным морем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Национальном центре управления обороной России отметили, что иностранные воздушные судна были идентифицированы как истребители-бомбардировщики Mirage 2000.

Для недопущения нарушения госграницы России Су-27 сопроводил бомбардировщики, а после их разворота вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что все прошло в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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