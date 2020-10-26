Су-27 вылетел на перехват самолетов США и ФРГ

Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват самолетов США и Германии над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Национальном центре управления обороной России рассказали, что летальные аппараты были идентифицированы как немецкий самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и американский самолет-разведчик U-2S.

Там также добавили, что истребитель России «в строгом соответствии с международными правилами» сопроводил самолеты, направлявшиеся к российской границе, и вернулся на аэродром базирования.

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