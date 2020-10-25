В Баку заявили, что уничтожили шесть систем С-300 ВС Армении в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана уничтожили шесть систем С-300 ВС Армении в Нагорном Карабахе, передает Fox News.

«До сих пор мы уничтожили более 230 танков, шесть систем противовоздушной обороны «С-300», сотни бронетехники», — сказал Алиев.

Он отметил, что азербайджанская сторона не использует дроны против гражданских лиц.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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