Армения опровергает заявления Азербайджана о сбитом самолете

Глава пресс-службы минобороны Армении Шушан Степанян прокомментировала заявление минобороны Азербайджана о сбитом боевом самолете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она опровергла данную информацию.

«Это абсолютная ложь», — подчеркнула Степанян.

Ранее Азербайджан заявил, что сбил боевой самолет ВС Армении силами ПВО над территорией непризнанного Нагорного Карабаха.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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