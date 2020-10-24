Армения опровергает заявления Азербайджана о сбитом самолете
Глава пресс-службы минобороны Армении Шушан Степанян прокомментировала заявление минобороны Азербайджана о сбитом боевом самолете. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она опровергла данную информацию.
«Это абсолютная ложь», — подчеркнула Степанян.
Ранее Азербайджан заявил, что сбил боевой самолет ВС Армении силами ПВО над территорией непризнанного Нагорного Карабаха.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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