В НКР рассказали о 37 погибших с начала эскалации напряженности в регионе

Защитник прав человека в непризнанном Нагорном Карабахе Артак Бегларян рассказал о жертвах и раненых среди мирного населения за время конфликта в регионе. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что всего с 27 сентября погибли 37 человек, а также ранены были 118 мирных жителей.

Кроме того, он добавил, что за время боевых действий в Карабахе были повреждены или полностью разрушены 10 500 частных объектов, а также различные общественные и производственные предприятия, инфраструктурные единицы и автомобили.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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