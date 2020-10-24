В НКР рассказали о 37 погибших с начала эскалации напряженности в регионе
Защитник прав человека в непризнанном Нагорном Карабахе Артак Бегларян рассказал о жертвах и раненых среди мирного населения за время конфликта в регионе. Об этом он написал в своем Facebook.
Он отметил, что всего с 27 сентября погибли 37 человек, а также ранены были 118 мирных жителей.
Кроме того, он добавил, что за время боевых действий в Карабахе были повреждены или полностью разрушены 10 500 частных объектов, а также различные общественные и производственные предприятия, инфраструктурные единицы и автомобили.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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