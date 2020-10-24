Алиев назвал условие для прекращения боевых действий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова немедленно остановить боевые действия при том условии, что армянская сторона прекратит огонь. Об этом он сказал в интервью газете Le Figaro.

Журналист издания задал азербайджанскому лидеру вопрос, какие территории его государство «намерена отвоевать, прежде чем прекратит наступление».

«Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь», — сказал Алиев.

По его словам, как раз после этого и «настанет время действовать для дипломатов».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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