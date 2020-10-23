Лидер НКР попросил Путина помочь прекратить войну в Карабахе

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину.

Арутюнян попросил российского лидера сделать все возможное, чтобы прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов», — написал лидер республики.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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