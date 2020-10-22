Армения опровергает заявление Алиева о взятии под контроль границы с Ираном

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии под контроль границы с Ираном на юге непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он опроверг слова азербайджанского лидера, отметив, что «о полном контроле речи идти не может».

Согласно его заявлению, на протяженности иранской границы продолжаются упорные боевые действия.

«Если на каких-то узких участках их войска видят реку Аракс, это не означает полного контроля», — заключил Ованнисян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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