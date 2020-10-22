В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве. Об этом он сказал в интервью НСН.

Парламентарий назвал несколько методов для разрешения конфликта в карабахском регионе: демонстративное усиление военного потенциала Армении; обращение к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите непосредственно армянской территории путем десантной операции; размыкание воздушной блокады.

По его словам, при необходимости придется объяснить Грузии, что она должна спокойно отреагировать на то, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Затулин отметил, что это решение вынужденное, так как в таком случае боевики распространятся по всему Кавказу, а от них пострадают и Россия, и Грузия.

«Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», — подчеркнул зампред.

Депутат также согласился с мнением армянского премьера Никола Пашиняна, что конфликт пока не имеет дипломатического решения из-за действий Баку. Он выразил сожаление относительно того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия Москвы.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что не видит необходимости вовлекать Россию или какую-либо другую страну в конфликт в Нагорном Карабахе.

14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе нужно развернуть миротворцев, направить в регион российских наблюдателей. При этом он добавил, что последнее слово остается за сторонами конфликта. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что любое размещение миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласие обеих сторон.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД Армении указали на единственный путь решения проблемы Карабаха

— Пашинян заявил, что Азербайджан посылает в бой последние резервы

— В НКР заявили об артиллерийских ударах Азербайджана по городу Мартуни