Минобороны Армении сообщает о наступлении войск Азербайджана

Войска Азербайджана наступают на позиции армии Армении в Нагорном Карабахе на границе с Ираном, обе стороны несут потери. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян у себя в Facebook.

«К 07.20 (06.20 мск — прим. ред.) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище, граница с Ираном) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери», — говорится в сообщении.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Позже Азербайджан также обвинил Армению в нарушении гуманитарного перемирия.

Накануне Армения и Азербайджан договорились об очередном гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, оно должно было начаться в полночь 18 октября (17 октября, 23.00 мск).

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