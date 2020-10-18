Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 0.04 до 2.45 (с 23.04 мск субботы до 1.45 мск воскресенья — прим. ред.), а также ракетный обстрел в южном направлении с 2.20 до 2.45 (с 1.20 до 1.45 мск — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Накануне Армения и Азербайджан договорились об очередном гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, оно началось в полночь 18 октября (17 октября, 23.00 мск). Как указывается в сообщениях обеих сторон, Ереван и Баку согласовали перемирие, следуя совместному заявлению президентов России, Франции и США.

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