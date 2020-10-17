США сообщили России о намерении разместить ракеты в АТР

Соединенные Штаты предупредили российскую сторону, что намерены разместить на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона ракеты средней и меньшей дальности.

Как рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире на Первом канале, ему накануне, 16 октября, пришло подтверждение, что США намерены разметить свои ракеты на территории АТР.

«Дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает объекты стратегического ядерного сдерживания», — подчеркнул Антонов.

Дипломат напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предупреждал американцев от опрометчивых шагов по размещению ракет средней и меньшей дальности.

«Когда вчера я еще раз получил подтверждение, что это будет, я тут же сказал, что, разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны», — сказал Антонов.

По его словам, страны все ближе подходят к реальной гонке вооружений.

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