В США задержали экс-главу минобороны Мексики

В США прошло задержание бывшего главы министерства обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгос Сепеды. Об этом в своем Twitter сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

Он отметил, что данную информацию передал посол США Кристофер Ландау.

По его словам, задержание прошло в аэропорту Лос-Анджелеса.

«Мы предоставим ему полагающуюся по праву консульскую помощь», — написал Эбрард.

Министр добавил, что причина задержания будет уточнена в ближайшее время.