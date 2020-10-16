В США задержали экс-главу минобороны Мексики
Ника Пикекатлет
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В США прошло задержание бывшего главы министерства обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгос Сепеды. Об этом в своем Twitter сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.
Он отметил, что данную информацию передал посол США Кристофер Ландау.
По его словам, задержание прошло в аэропорту Лос-Анджелеса.
«Мы предоставим ему полагающуюся по праву консульскую помощь», — написал Эбрард.
Министр добавил, что причина задержания будет уточнена в ближайшее время.