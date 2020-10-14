Россия не видит перспектив продления СНВ-3

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом он заявил в большом интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik.

По его словам, США «спекулируют беспардонно, как наперсточники».

Он добавил, что Вашингтон не скрывает того, что контакты с Россией нужны для того, чтобы наказать КНР, а именно разоружить или заставить заморозить свои вооружения.

Министр также напомнил о словах спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли о готовности пролить СНВ-3 «уже завтра», однако перед этим от участников требуется заморозка ядерных арсеналов. Лавров подчеркнул, что это «нечистоплотная» политика.

Глава ведомства заключил, что США необходимо для начала убрать ракеты с территорий стран НАТО, а затем говорить о включении тактических ядерных вооружений в договор.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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