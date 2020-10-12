Столица Нагорного Карабаха снова подвергается обстрелам
В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте снова слышны взрывы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента.
Отмечается, что в городе звучит сирена воздушной тревоги.
Ночью на 12 октября о боевых действиях в зоне конфликта не сообщалось.
9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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