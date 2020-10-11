В Минобороны Армении назвали причину несостоявшегося обмена пленными в Карабахе

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, почему согласованный сторонами обмен пленными и погибшими в ходе конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе не состоялся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что обмен не был проведен из-за того, что режим прекращения огня также не был соблюден.

По его словам, на некоторых участках при этом «сохранялось относительное спокойствие».

«Интенсивного огня из вооружения крупного калибра не велось, но полноценного соблюдения режима перемирия для обмена пленными и телами погибших не было», — заключил Ованнисян.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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