В парламенте Турции заявили, что Анкара может отправить военных в Азербайджан

Парламент Турции может отправить военных в Азербайджан на фоне конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, но пока такой необходимости нет. Об этом заявил спикер законодательного органа Мустафа Шентоп, пишет РИА «Новости».

Шентоп заявил, что Ереван должен соблюдать международное право и резолюции Генассамблеи ООН и немедленно вывести свои войска с оккупированной территории.

«В противном случае Азербайджан будет вынужден использовать свое неотъемлемое право на самооборону, которая допускает коллективные усилия в этом направлении. В случае, если Азербайджан обратится с просьбой в этом контексте, она будет должным образом обсуждена и решена как президентом, так и парламентом Турции», — сказал спикер.

Он добавил, что вне зависимости от обстоятельств Турция неизменно поддерживает Азербайджан «всеми средствами и любым способом, которые он пожелает».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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