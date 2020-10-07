Парламент Турции продлил мандат на присутствие армии страны в Сирии и Ираке

Парламент Турции на год продлил разрешение на деятельность армии страны в Сирии и Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что также мандат парламента позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку армии страны.

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, обвинил США и Турцию в незаконной оккупации страны.

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