В России появится новый «сверхубойный» пистолетный патрон

Анна Светлова

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») начало разработку нового пистолетного патрона, убойное действие которого в два раза превосходит существующие аналоги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Отмечается, что 9х19-мм патрон создается в интересах силовых ведомств России.

Начальная скорость полета пули должна составить 480 м/с при ее массе 7 г. При этом кучность стрельбы на дальности 25 метров достигнет не более 2,5 см.

По данным пресс-службы, применение нововведения значительно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций.

Испытания патрона запланированы в 2021 году.

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