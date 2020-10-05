Минобороны Японии заявило о пересечении российским вертолетом границы страны
Анна Светлова
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Министерство обороны Японии заявило, что российский вертолет Ми-8 пересек границы страны, оказавшись в районе острова Хоккайдо. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что инцидент произошел около 00.25 (18.25 мск).
Японские истребители были подняты воздух для сопровождения российского самолета. Спустя несколько минут он покинул воздушное пространство Японии.
По данным агентства, японское правительство по дипломатическим каналам выразило протест России.
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