В Азербайджане назвали фейком запись переговоров с Турцией

Пресс-секретарь минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы прокомментировал опубликованную Службой нацбезопасности Армении запись радиопереговоров военных Турции и арабских наемников, которые находятся на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что аудиозапись является фейком и «продуктом спецслужб» Армении.

По его словам, к продолжающимся боевым действиям в регионе запись не имеет отношения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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