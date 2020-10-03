В Степанакерте усилилась стрельба

Обстрелы возле Степанакерта усилились к вечеру. Об этом сообщает Sputnik Армения.

В городе включена сирена воздушной тревоги.

Стрельба в Степанакерте продолжается в течение всего дня. Издание уточняет, что жителям приходилось несколько раз за сегодняшний день, 3 октября, спускаться в укрытия.

Жители по всему городу отключили свет в квартирах для ухудшения видимости.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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