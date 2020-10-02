В ДНР заявили, что Киев намерен отправить Баку партию ПТРК под видом гумпомощи

Управление Народной милиции ДНР сообщило, что Киев намерен отправить Баку партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) под видом гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

«Военно-политическое руководство Украины от слов поддержки Азербайджана в агрессии против Армении перешло к действиям. По полученной информации, Генеральный штаб Украины одобрил поставку Азербайджану партии ПТРК «Стугна-П» и направлении группы инструкторов, которые должны будут обучить военнослужащих», — заявили в управлении.

По информации республики, в Баку будут направлены 54 установки ПТРК и 324 ракеты к ним.

Ранее депутат Верховной Рады Людмила Марченко заявила, что Украина обязательно окажет помощь Азербайджану, в том числе военную, если поступит соответствующий запрос. В свою очередь глава МВД республики Арсен Аваков отреагировал на заявление депутата, заявив, что Украина не станет помогать ни одной из сторон конфликта. Он также предложил женщине выпить «таблетки для слишком фантазирующих».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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