Боевые вертолеты РФ снарядят дронами-камикадзе

Российские боевые вертолеты наделят модульным кассетным блоком Б8В10-УВ неуправляемых авиационных ракет , которые позволят ему мини-беспилотники и дроны- камикадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Модульней блоки были разработаны специально для Ми-28НМ научно- техническим центром «Заслон».

Собеседник отметил, что особенностью разработки является способность блока адаптации количества выпускаемых ракет в соответствии с каждой поставленной задачей и установленной на нем аппаратурой программирования вооружения.

«Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини- беспилотники или дроны-камикадзе», — уточнил источник.

Так, мини-беспилотники и дроны- камикадзе будут выпускаться из направляющих для ракет.