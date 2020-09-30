В Армении проходит заседание Совбеза по дальнейшим действиям ВС страны

В Армении проходит заседание Совбеза, на котором обсуждаются дальнейшие действия ВС страны на фоне обострения ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседание инициировал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Кроме того, в обсуждении участвовали президент Армении Армен Саркисян, глава министерства территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян, а также руководитель администрации Пашиняна Эдуард Агаджанян и парламентарий Арарат Мирзоян.

В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация в регионе и дальнейшие действия армянской армии на линии соприкосновения в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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