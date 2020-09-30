Панишяш не обсуждал с Путиным возможность военного вмешательства РФ в конфликт в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал вопрос военного вмешательства России в зоне конфликта в Карабахе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В повестке разговоров такого вопроса не было», — сказал глава армянского кабмина.

Ранее Пашинян и Путин провели телефонные переговоры о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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