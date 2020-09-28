Депутат Рады обвинил «бардак» во власти Украины в крушении Ан-26

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что крушение самолета Ан-26 связано с «бардаком» во власти Украины. Его заявление было опубликовано на сайте политсилы.

Он подчеркнул, что ситуация с ВС Украины не была улучшена, несмотря на проведенные реформы. По его словам, «помпезные рассказы» о модернизации армии «разбиваются о такие трагедии».

«Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику. И этот сюрреализм забирает человеческие жизни», — отметил Кива.

Депутат напомнил, что военной реформой прошлой власти свелась к замене формы членов ВС.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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