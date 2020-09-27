Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обострение в Нагорном Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Министры обсудили резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль Линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что Москва выступила за скорейшее прекращение огня.

Ранее Лавров провел разговор с главой МИД Аремении об обострении конфликта в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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