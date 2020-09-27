МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе сложить оружие и начать диалог

МИД России призвал стороны конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе прекратить огонь и приступить к переговорам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях», — сообщили в МИД РФ.

Ведомство призвало стороны прекратить обстрелы и приступить к переговорам, чтобы стабилизировать ситуацию.

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

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