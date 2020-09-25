При крушении истребителя в Сербии погибли два пилота

Максимс Краюшкинс

Во время крушения истребителя МиГ-21 ВВС Сербии погибли два пилота. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны страны.

«Минобороны, после оповещения семей пилотов, проинформирует общественность о именах пилотов», — говорится в сообщении.

Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии утром 25 сентября потерпел крушение на западе страны близ города Мали-Зворник. Крушение произошло при выполнении планового задания. По предварительным данным, один пилот погиб, поиски второго продолжаются. Травмы получил местный житель, во двор которого упал самолет. Мужчина госпитализирован с ожогами в стабильном состоянии.

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