ЦПВС сообщил о готовящейся боевиками провокации в Идлибе
Ника Пикекатлет
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Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики готовят провокацию в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что отравляющие вещества были доставлены к населенному пункту Кансафра.
Кроме того, по его словам, террористы готовят съемку для обвинения сирийских властей в применении химического оружия в отношении мирного населения.
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