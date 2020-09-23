ЦПВС сообщил о готовящейся боевиками провокации в Идлибе

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики готовят провокацию в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что отравляющие вещества были доставлены к населенному пункту Кансафра.

Кроме того, по его словам, террористы готовят съемку для обвинения сирийских властей в применении химического оружия в отношении мирного населения.

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