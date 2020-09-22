Путин отметил важность сохранения права вето у ядерной пятерки

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генассамблее ООН указал на важность сохранения права вето у стран ядерной пятерки. Трансляцию обращения главы государства вел в YouTube «360».

При этом российский лидер добавил, что Совбез ООН должен уделять больше внимания учету интересов всех стран, опираясь на принципы самого широкого согласия.

Он отметил, что Совбез при этом должен оставаться «ключевым звеном системы глобального управления».

По его словам, обеспечение этого является невозможным без сохранения права вето у стран ядерной пятерки. Путин подчеркнул, что такое право и «отражает реалии военно-политического баланса».

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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