Путин распорядился проводить военно-политическую работу в Росгвардии

Михаил Кириллов
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об организации в Росгвардии военно-политической работы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Дополнить подпунктом 61 следующего содержания: организует в войсках национальной гвардии военно-политическую (политическую) работу», — говорится в тексте указа.

Документ вносит изменения в Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Ранее глава ведомства Виктор Золотов неоднократно заявлял, что в Росгвардии РФ появится институт политруков.

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