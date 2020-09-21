Путин распорядился проводить военно-политическую работу в Росгвардии
Михаил Кириллов
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об организации в Росгвардии военно-политической работы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Дополнить подпунктом 61 следующего содержания: организует в войсках национальной гвардии военно-политическую (политическую) работу», — говорится в тексте указа.
Документ вносит изменения в Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.
Ранее глава ведомства Виктор Золотов неоднократно заявлял, что в Росгвардии РФ появится институт политруков.
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