Американский аналитик оценил шансы США «разгромить» Калининград

Аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил, что США нужно больше стратегических бомбардировщиков для успешного прорыва систем ПВО Калининграда в случае начала войны с Россией. Об этом сообщает Defence One.

Эксперт считает, что имеющихся баз, средств противодействия и союзников в регионе США будет недостаточно.

«Для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда потребуется значительное участие бомбардировщиков», — произнес Прейзуотер.

По его словам, американской стороне необходимо 225 бомбардировщиков, в настоящий момент на вооружении находятся 140 самолетов.

Аналитик также подчеркнул, что стратегические бомбардировщики будут необходимы и в случае войны США с Китаем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бомбардировщики США провели полеты вдоль российской границы в Арктике

— В США перечислили преимущества российских Су-27 и Су-30 перед авиацией НАТО