Посол РФ: учения «Славянское братство» — это ответ на попытку дестабилизации в Белоруссии

Учения «Славянское братство» — это ответ на попытку дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс».

«Это, безусловно, ответ всем тем силам, прежде всего из стран-соседей, которые рассчитывают, что можно раскачать обстановку, можно допустить безосновательное, по-своему ничем необоснованное вмешательство во внутренние дела независимой Белоруссии», — сказал он.

Ранее военнослужащие России и Белоруссии в ходе совместных учений «Славянское братство-2020» на полигоне с помощью артиллерийского огня уничтожили пункты управления условного противника.

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