Лукашенко предложил Шойгу провести новые военные учения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу предложил провести новые совместные военные учения. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам белорусского лидера, он уже договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о продолжении проходящий под Брестом учений «Славянское братство — 2020».

«Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что белорусская сторона не намерена кого-либо напрягать, «внаглую что-то делать», но свои интересы республика должна блюсти.

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