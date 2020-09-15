Российские Су-27 «перехватили» самолеты-разведчики США на Черным и Балтийским морями

Российский истребитель Су-27 вылетел для перехвата американского самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС.

В Национальном центре управления обороной уточнили, что воздушная цель, направляющаяся к госгранице России, была идентифицирована как Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Кроме того, другой Су-27 вылетал для сопровождения другого американского самолета-разведчика, идентифицированного центром как RC-135, над Черным морем. Кроме того, вместе с ним истребитель совершил «перехват» самолета ВВС Британии над той же акваторией.

Оба истребителя вернулись на аэродромы базирования после разворота иностранных летательных средств.

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